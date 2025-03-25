Huzurevi Sakinleri İftar Yemeğinde Buluştu

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki kadın huzurevi sakinleri, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde personelin evlerinde düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Ramazan döneminin manevi ortamında gerçekleştirilen bu etkinlik, huzurevi sakinlerine sıcak bir aile atmosferinde unutulmaz anlar yaşattı.

GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI VE SAMİMİ SOHBETLER

Ev sahibi olan personeller, huzurevi sakinlerini geleneksel Türk mutfağının lezzetleriyle ağırladı. İftar yemeği süresince samimi sohbetler gerçekleştirildi. Etkinlik, toplumsal dayanışmayı ve yaşlı bireylerle oluşturulan güçlü bağların önemini bir kez daha öne çıkardı. Huzurevi sakinleri, bu tür organizasyonların Ramazan ayının ruhuna son derece uygun olduğunu belirtti ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

SOSYAL HAYATA DAHİL OLMA HEDEFİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tarz etkinliklerle yaşlı bireylerin sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılımını sağlamayı ve yalnızlık hissini azaltmayı amaçladıklarını belirtti. Bu tür etkinlikler, yaşlı bireylerin toplumla olan bağlarını güçlendiriyor.