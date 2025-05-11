Huzurevi Sakinleri, Jandarma’yı Ziyaret Etti

HUZUREVİ SAKİNLERİ JANDARMA İLE BİR ARAYA GELDİ

Ardahan’daki huzurevi sakinleri, Anneler Günü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Huzurevi sakinleri, bu özel günde jandarma personeliyle bir araya gelerek sohbet etti ve kendi elleriyle ördükleri hediyeleri takdim etti.

SİYAH BERE VE ATKILAR HEDİYE EDİLDİ

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılar, Anneler Günü dolayısıyla görevlilerin eşliğinde jandarma karargahına yöneldi. Bahçede kurulan masalarda hoşça vakit geçiren huzurevi sakinleri, kendi yaptıkları bere ve atkıları jandarma er ve erbaşlarına hediye etti.

DUALAR VE İKRAMLARLA GÜZEL BİR GÜN GEÇİRİLDİ

Elleri öpülen ve duaları alınan huzurevi sakinleri, jandarma personelinden gördükleri ilgi karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaretin ardından yapılan ikramlardan sonra huzurevi sakinleri, komutanlıktan ayrıldı.