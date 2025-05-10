Huzurevi Ve Çocuklar Çilek Topladı

HUZUREVİNDE ÇİLEK HASADI

Huzurevinde kalan büyükler ile koruma altındaki çocuklar, Osmaniye’de ‘Nesiller buluşuyor’ projesi dahilinde ortak bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu proje, Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile yılı kapsamındaki ‘Nesiller buluşuyor torunum olur musun?’ başlığı altında düzenlendi. Özden Huzurevi’nde yaşayan büyükler ile çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar bir araya gelerek çilek hasadı yaptı.

VALİ’DEN DESTEK VE TEŞVİK

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, etkinliğe katılarak Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen çileklerin hasadına katıldı. Vali Yılmaz, özveriyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, “Yavrularımızın yüzü gülerse dünyanın yüzü güler” diyerek çocukların gelecekteki önemine dikkat çekti. Etkinlikte bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Vali Yılmaz, “Büyüklerimiz geçmişimiz, yavrularımız geleceğimiz. Onlarla olmak geçmiş ile geleceği birleştirmek, büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı. Geliştirdikleri projelerle her zaman çocuklar ve büyükler için gerekenleri yapacaklarını vurguladı.