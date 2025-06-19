Hyojeong Park, Samsun’da olay yaşadı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, bilinen adıyla Mhyochi, Samsun gezisi sırasında yaşanan bir olay nedeniyle polis incelemesi başlattı. Mhyochi’nin, yolda yalnız yürüyen bir kadınla ilgilenmek amacıyla araca davet edildiği öğrenildi. Türkiye’de bir süredir şehir şehir gezerek takipçilerine içerik üreten Mhyochi, (27) son durağı olan Samsun’un Çarşamba ilçesine ulaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN RAFLI TEPKİ

Üç gündür Samsun’u tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı ısrarlı bir davetle zor anlar yaşadı. Israrcı bir kişi, defalarca aracına binmesini teklif ettiği Mhyochi’den olumsuz yanıt aldı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, izleyicileri rahatsız etti ve sosyal medyada büyük bir eleştiri konusu haline geldi. Mhyochi, İstanbul’dan yaya olarak başlattığı Türkiye turu kapsamında Samsun’a geldi. Çarşamba ilçesinden geçerken, kendisine yapılan daveti sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Samsun Emniyeti inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, kadına yaklaşan şahsın H.S. (64) olduğu belirlendi. Polis ekipleriyle görüşen H.S., yol üzerindeki yalnız kadına yardım teklifi amacıyla böyle bir davranış sergilediğini ifade etti. Edinilen bilgilere göre olayla ilgili herhangi bir şikayet ya da suç duyurusu yapılmadığı aktarıldı. Öte yandan canlı yayınlarına devam eden Mhyochi, bugün Çarşamba’dan ayrılarak Samsun’un Terme ilçesinde gezmeye devam edeceğini duyurdu.