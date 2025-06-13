Hype Yine Tırmanış Yapabilir

HYPE AYLARIN EN İYİ PERFORMANSINI GÖSTERİYOR

Gün içerisinde ufak bir düşüş yaşamasına rağmen HYPE, ayın en etkileyici performans gösteren tokenları arasında yer alıyor. Kısa süre önce rekor kıran HYPE, şu anda 44,02 dolar seviyesinde ve bu rekorun yalnızca yüzde 9 gerisinde bulunuyor. Teknik göstergeler, yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. “MACD göstergesi pozitif sinyaller üretmeye başladı.” 39,02 dolarda sağlam bir destek mevcut. Eğer bu seviye korunursa, HYPE’ın 44,02 doları aşarak 50 dolara ulaşması mümkün. Ancak, yatırımcıların satış yönlü hareket etmesi durumunda fiyat önce 36,47 dolara, ardından 31,26 dolara kadar gerileyebilir. Bu senaryo, yükseliş beklentisini geçersiz kılabilir.

SPX DEĞER KAYBEDİYOR

Son 24 saatte SPX, yüzde 15,5 oranında değer kaybederek 1,36 dolara düştü. 1,77 dolarlık zirveyi kıl payı kaçıran altcoin, şu an 1,20 dolardaki desteğe yaklaşmakta. “RSI göstergesi, aşırı alım bölgesinden çıkarak düzeltmenin sinyalini vermişti.” Eğer RSI yeniden pozitif alana girerse, SPX’in yükseliş trendine geri dönmesi ve yeni bir zirve denemesi mümkün olabilir. Fakat piyasa genelinde olumsuz koşullar sürerse, 1,20 doların altına düşmesi halinde SPX’in 0,98 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

IMX DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRDİ

Son 24 saatte yüzde 15 değer kaybeden IMX, diğer altcoinlerden negatif bir ayrışma gösterdi. Şu an itibarıyla 0,34 dolarlık tarihi dip seviyesinin yüzde 21 uzağında bulunuyor. Bu durum, kısa vadede düşüş trendinin devam edebileceğini gösteriyor. “Son iki ayda ikinci kez tarihi dip seviyeye yaklaşan IMX, daha önce bu noktadan güçlü bir dönüş yapmıştı.” RSI’nın aşırı satış bölgesine yaklaşması, daha önceki sert yükselişin tekrarlanabileceğinin sinyallerini veriyor. Ancak toparlanma için yatırımcı ilgisi veya pozitif piyasa koşulları gerekiyor. Aksi takdirde, 0,39 ve 0,34 dolarlık seviyelerin altına inilmesi, IMX’in yeni bir dip yapmasını kaçınılmaz kılabilir.