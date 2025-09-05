Hyundai Fiyatları Yarıya İndirdi

REKABET AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI

Otomotiv dünyasında rekabet giderek artarken, Hyundai Türkiye pazarında dikkat çekici bir kampanya ile öne çıkıyor. Markanın beğenilen SUV modeli Tucson, Ağustos 2025 itibariyle uygulamaya konan büyük kampanyasıyla gündemi adeta değiştirdi. “Tucson fiyatları yarıya indi” sloganıyla duyurulan bu cesur fiyatlandırma stratejisi, hem tüketicilerin hem de rakip firmaların ilgisini çekiyor. Peki, bu indirimlerin arkasında yatan teknoloji ve performans ne seviyede?

TEKNOLOJİ VE PERFORMANS

Hyundai Tucson, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle farklı kullanıcı isteklerine hitap ediyor. Benzinli versiyonlar, 1.6 litrelik T-GDI turbo beslemeli motorla donatılmış. Bu motor 160 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman ile birlikte geliyor. Sürüş esnasında geçişleri neredeyse hissettirmeyen bu şanzıman, hem konforlu hem de dinamik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza ortalama 10 saniyede ulaşabiliyor.

Dizel motor seçenekleri arasında ise 1.6 litrelik CRDi motor bulunuyor. Bu motor, 136 beygir gücü ile dikkat çekiyor ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Özellikle uzun mesafelerde seyahat edenler için uygun olan bu seçenek, yakıt ekonomisi arayan kullanıcılar açısından ideal bir tercih sunuyor. Hyundai Tucson’un benzinli motorları, şehir içi kullanımlarda ortalama 7.2-7.6 litre/100 km civarında yakıt tüketirken, dizel motorlar bu değeri 5.5 litre/100 km seviyesine kadar düşürebiliyor. Bu değerler, Tucson’un boyutları ve performansı göz önüne alındığında oldukça rekabetçi bir konumda.