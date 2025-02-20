Hyundai İndirimli Modellerini Duyurdu

HYUNDAİ, YENİLENEN MODELLERİ VE FİYAT LİSTESİYLE BEĞENİ TOPLUYOR

Hyundai, yenilenen otomobil modelleri ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla otomobil meraklılarını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Türkiye’de en çok tercih edilen markalardan biri olan Hyundai, Şubat 2025 fiyat listesini açıkladı. i10, i20, Tucson, Kona, Bayon ve IONIQ gibi en sevilen modellerin fiyatlarına göz atarak, bütçenize en uygun Hyundai’yi kaçırmayın! Hyundai, yenilenen tasarımları ve genişleyen model yelpazesi ile dikkat çekmeyi sürdürüyor!

2025 ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ BELİRLENDİ

Türkiye’de büyük ilgi gören Hyundai modellerinin 2025 yılı Şubat ayı fiyat listesi ortaya çıktı. Hangi model ne kadara satılıyor? Fiyatlar artış gösterdi mi? En uygun Hyundai modeli hangisi? İşte tüm detaylar! Hyundai i10, i20, Elantra, Kona, Bayon, Tucson, Santa FE ve Staria gibi modellerin fiyatlarını araştırdık. Yayınlanan liste içerisinde en ucuz Hyundai modeli 975 bin lira olarak belirlendi. Ancak 2024 model yılı seçeneğini tercih ederseniz, 10 bin lira daha kâra geçebilirsiniz. Güçlü, özgün ve canlı duruşuyla dikkat çeken Hyundai fiyatları, meraklıları memnun edecek.

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

İşte Hyundai’nin güncel fiyat listesi…