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Hyundai, Mart Kampanyalarıyla Dikkat Çekti

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TÜRKİYE’DE OTOMOTİV REKABETİ KIZIŞIYOR

Türkiye otomotiv pazarında rekabet her geçen gün artıyor. Bu ortamda otomobil sektörünün dikkat çeken markası Hyundai, sürprizlerle bir kez daha karşımıza çıkıyor. Mart ayı kampanyaları gözden geçirilince, Hyundai’nin sevilen SUV modeli Bayon’un bazı versiyonlarında önemli indirimlerin olduğu görülüyor.

Bu indirimler, alıcılar için çekici seçenekler sunarken, SUV segmentindeki fiyat dengelerini de etkiliyor. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Hyundai, her zaman olduğu gibi Mart ayında da kampanya yapmayı unutmadı.

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