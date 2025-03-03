Hyundai Motor Türkiye’den Elektrikli Araç Hamlesi

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNE YENİ ADIM

Hyundai Motor Türkiye, 2026 yılında hayata geçirmeyi düşündüğü elektrikli araç için hazırlıklarını yapmaya başlıyor. Bu genişleme, markanın Avrupa otomotiv pazarındaki etkisini artırmanın yanı sıra Türkiye’nin üretim sektörünü de güçlendiriyor. Yerli elektrikli araç üretimi, Hyundai’nin 2035 yılına kadar Avrupa’da yalnızca sıfır egzoz emisyonlu araçlar sunma hedefini de destekliyor. Hyundai Motor Türkiye, unvan değişikliğinden sonraki dönemde elektrikli araç üretimi ile dikkat çekmeye devam ediyor.

KARBON AYAK İZİ AZALTMA HEDEFİ

Yerli elektrikli araç üretimi, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de global yeşil mobiliteye geçişi destekliyor. Türkiye’deki İzmit fabrikasında üretilecek olan elektrikli model, Hyundai’nin genişleyen elektrikli ürün yelpazesine katkıda bulunurken Avrupa pazarında sürdürülebilir mobilite çözümlerine yönelik artan talebi karşılayacak. Hyundai Motor Türkiye, elektrikli model üretiminin yanı sıra içten yanmalı motorlu araçların da üretimine devam edecek.

Hyundai Motor Türkiye, yakın zamanda global otomotiv dünyasındaki rolünü daha iyi yansıtmak amacıyla “Hyundai Assan Otomotiv Sanayi” olan ticari unvanını “Hyundai Motor Türkiye” olarak değiştirmişti. Markanın yeniden yapılanma çabaları, Hyundai Motor Grubu’nun Kore dışındaki ilk ve en uzun süre hizmet veren yurtdışı üretim merkezi olma konumunu da öne çıkarıyor. 28 yıl içinde üç milyondan fazla araç üreten Hyundai Motor Türkiye, istihdama, ihracata ve ulusal ekonomiye önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

YEREL TEDARİK Hedefİ

Hyundai Motor Türkiye, mevcut üretim artırımına ek olarak yerel tedarikçileri de önceliklendiriyor. Bu anlamda, araç bileşenlerinin yüzde 55’inden fazlası, 50’den fazla tedarikçi aracılığıyla yerli olarak üretiliyor. İzmit’te üretilecek elektrikli araçlar da bu oranı koruma hedefinde yer alıyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Hyundai Motor Türkiye, elektrikli araç üretimini hızlandırarak rekabetçi konumunu ve çevre dostu mobilite konusundaki bağlılığını artırıyor. Bu stratejik adım, markanın 2035 yılına kadar Avrupa’da yalnızca sıfır egzoz emisyonlu araçlar sunma hedefini güçlendirmenin yanı sıra Türkiye’nin marka adına Avrupa’daki önemli rolünü pekiştiriyor.