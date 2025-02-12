Hyundai Motor Türkiye İsim Değişikliği Yazdı

HYUNDAI’NIN TİCARİ ÜNVANI DEĞİŞİYOR

Bu değişimin bir parçası olarak “Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olan ticari unvanını “Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş.” olarak değiştirecek. Unvan değişikliğinin sonuçlarıyla birlikte, Avrupa’nın da yer aldığı 40’tan fazla ülkeye “Hyundai Motor Türkiye” adı altında araç ihraç edilmesi, ülkemiz açısından yeni bir gurur kaynağı olarak değerlendiriliyor. Türk işçisinin emeğiyle üretilen araçlarla otomotiv endüstrisinde önemli bir yer edinmeyi amaçlayan Hyundai, İzmit’teki modern tesisiyle dikkat çekiyor.

KALİTE VE HIZLI HİZMET ANLAYIŞI

Müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmayı hedefleyen Hyundai, yedek parça teminini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, araçların servis ve garanti süreçlerinde etkin bir işleyiş sağlıyor. Buna ek olarak, Hyundai’nin İzmit fabrikası, kalite ve standartlar açısından Hyundai Motor Grubu bünyesindeki 33 fabrika arasında 5 yıldız kalite ödülüne sahip olan ilk fabrika durumunda. Hyundai, araç üretiminde kullandığı parçaların büyük kısmını Türkiye’deki tedarikçilerinden temin ediyor. Türkiye’de 50’den fazla tedarikçisi bulunan fabrikanın ürettiği araçların yerlilik oranı ise %55’in üzerinde. Böylece istihdama ve bölge ile ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artıyor.

YATIRIM VE ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Hyundai Motor Company (%50) ve Kibar Holding (%50) ortaklığıyla birlikte 180 milyon dolar yatırım ile kurulan fabrika, başlangıçta 50 bin kapasiteli olarak faaliyete geçti. Bu kapasite, önce 2006 yılında 100 bin’e, ardından da 2013 yılındaki yatırımlarla beraber 210 bin’e yükseldi. Yapılan iyileştirme ve verimlilik artış çalışmaları sayesinde bugünkü üretim kapasitesi 245 bin adete ulaştı. Bu fabrika, Hyundai Motor Company’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak büyük bir stratejik öneme sahip.

UZUN SÜRELİ HİZMET VE GELECEK PLANLARI

2025 yılı itibariyle Hyundai Motor Company (%97) ve Kibar Holding (%3) ortaklığıyla faaliyetlerine devam ediyor. 1997’de üretime başlayarak bugüne kadar 3 milyonun üzerinde araç üreten fabrika, Hyundai Motor Company’nin ilk ve en uzun süre hizmet veren denizaşırı fabrikası olma özelliğine de sahip. Hyundai, ürettiği kaliteli modellerle Türk ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam edecek.