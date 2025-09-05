Hyundai, Stokları Eritmek İçin Kampanya Başlattı

REKABETİ KIZIŞTIRAN KAMPANYA

Otomotiv sektöründeki rekabet yükselirken, Hyundai Türkiye pazarında dikkat çekici bir kampanya gerçekleştirdi. Markanın popüler SUV modeli Tucson, Ağustos 2025 itibariyle yürürlüğe giren bu büyük kampanya ile gündeme bomba gibi düştü. “Tucson fiyatları yarıya indi” söylemiyle tanıtılan bu cesur fiyat politikası, hem tüketiciler hem de rakip markalar için ilgi çekici hale geldi. Fakat bu fiyatların arkasında hangi teknoloji ve performans yatıyor? Tucson’un sunduğu donanım, konfor ve motor alternatifleri gerçekten fırsat mı?

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Hyundai Tucson, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık sunuyor. Benzinli modellerde yer alan 1.6 litrelik T-GDI turbo beslemeli motor, 160 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman ile birlikte sunulan bu motor, sürüş sırasında geçişleri neredeyse hissettirmiyor ve hem konforlu hem de dinamik bir deneyim sağlıyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza ortalama 10 saniyede ulaşabiliyor. Dizel motor seçenekleri arasında bulunan 1.6 litrelik CRDi motor ise 136 beygir gücü ile dikkat çekiyor ve düşük yakıt tüketimi avantajıyla öne çıkıyor.

YAKIT EKONOMİSİ VE PERFORMANS

Uzun yolculuklar için ideal olan dizel motor seçeneği, yakıt ekonomisi sağlayarak kullanıcılar için avantaj sunuyor. Hyundai Tucson’un benzinli motorları, şehir içi kullanımlarda ortalama 7.2-7.6 litre/100 km aralığında yakıt tüketimi gösteriyor. Dizel motorlar ise bu verimi daha da iyi bir seviyeye çekerek 5.5 litre/100 km değerine ulaşabiliyor. Bu yakıt tüketim oranları, Tucson’un boyutları ve sunduğu performans ile karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi bir konumda.