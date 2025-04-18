Hyundai Tekrar Bu Kampanyayı Yapmayacak!

YENİ TEŞVİK YASASI

Son zamanlarda sıfır otomobil satın almayı düşünenler için yeni teşvikler uygulanmaya başlıyor. Özellikle yeni teşvik ile asgari ücretle çalışan bireyler bile rahat bir şekilde sıfır otomobil satın alabiliyor. Bu konuda otomobil üreticisi Hyundai de harekete geçmiş durumda.

KREDİ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ülkemizde sıfır otomobillerde kredi oranları düşürülmüş ve vade süresi 12 ay ile sınırlı kalmıştı. Bu durum sıfır otomobil satın almayı epey zorlaştırdı. Ancak Hyundai, alacağı teşvik ile bu sıkıntıyı aşmanın yollarını arıyor.

Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için çeşitli teşvikler devreye alınıyor. Bu teşvikler arasında yerli ve milli markamız TOGG’un da önemli bir yeri bulunuyor.