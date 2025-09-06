Hyundai’ye Göçmen Operasyonu: 475 Gözaltı!

DIŞARIYA İLİŞKİLİ İŞGÜCÜ İDDİALARI

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri, Georgia eyaletinde bulunan Hyundai’nin elektrikli araç bataryası üretim tesisine gerçekleştirdikleri baskında, yasa dışı çalışan 475 kişiyi gözaltına aldı. Bu operasyon, ciddi federal suç iddialarına yönelik süren bir soruşturma çerçevesinde yapıldı.

FBI VE EYALET POLİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Georgia’nın Ellabell kentindeki Hyundai tesisine düzenlenen baskının, ICE polislerinin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve eyalet polisinin iş birliğiyle, mahkeme kararıyla alınan arama emri doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 475 kişinin büyük kısmının vize sürelerinin sona erdiği ya da ülkede yasal statüye sahip olmadan çalıştığı belirlendi. Bu kişilerin yalnızca Hyundai değil, birçok başka aracı firmaya bağlı olarak faaliyette bulundukları da ifade edildi.

HYUNDAİ’DEN AÇIKLAMA

Hyundai Motor Company, konuyla ilgili gelişmelerin yakından izlendiğini ve olaya ilişkin tüm boyutlarıyla araştırma yapıldığını belirtti. Açıklamada, “Bugün itibarıyla, gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin doğrudan Hyundai Motor Company bünyesinde çalışmadığını anlıyoruz. Durumun özel koşullarını değerlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, gözaltına alınan işçilerin Hyundai’nin taşeron firmaları aracılığıyla istihdam edildiği yönündeki iddiaları destekler nitelikte.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, soruşturmanın kapsamı hakkında kamuoyuna daha detaylı bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Bu toplantıda, yasa dışı istihdam ağına dair yeni verilere ulaşılması bekleniyor.