Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i Ziyarete Açıldı

Elazığ’da Hazreti Ali Camisi’nde Sakal-ı Şerif Ziyareti

RAMAZAN AYINDAKİ ANLAMLI ZİYARET

Elazığ merkezde yer alan Hazreti Ali Camisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sakal-ı şerifine ev sahipliği yaptı. Ramazan’ın 21’inci günü, cuma namazı sonrasında cemaatin ziyaretine açılan sakal-ı şerife, topluluk yoğun ilgi gösterdi. Cam fanus içinde korunan sakalı şerifi öpen cemaat, sevgilerini ifade etti. Salavatlar eşliğinde sırayla ziyaret edilen sakal-ı şerif, ziyaretin ardından tekrar korunma altına alındı.

DİN GÖREVLİSİNDEN DÜŞÜNCELER

Suudi Arabistan’dan gelen din görevlisi Kadir Ataç, “İki cihan serveri, başımızın tacı, gönüllerin ilacı, fahri kainatın sultanı, Hazreti Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) efendimizin sakalı şerif saadetleri elhamdülillah bugün Hazreti Ali Camisi’nde ziyarete açılmıştır. Peygamberimizin, giymiş olduğu cübbe, vücudundaki herhangi bir parça şeriftir. Şerif demek, şerefli demektir. Peygamberimiz bin 400 küsuratlı yıldır mübarek sakal-ı şerif saadetleri saklanmaktadır. Elhamdülillah 10 yıla yakındır da Elazığ’da korunması yapılmaktadır. Nasıl bugün burada ziyaret ettiysek, en kısa zamanda Medine’ye gidip makamında ziyaret etmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Allah resulünün bir parçası bizim için en şerefli olan bir şeydir. Ümmeti Muhammed’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve ona inanan insanların en mutlu olduğu andır. Bizim için en şerefli ve en kutsal olan şeydir” şeklinde ifadelerde bulundu.

CAMİ İMAMINDAN DUYGULAR

Camii imamı Mustafa Sel ise şu şekilde konuştu: “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da peygamber efendimizin mübarek sakal-ı şerifi camimizde ziyarete açıldı. Hüzünlüyüz aynı zamanda da mutluyuz. Cemaatimiz kalabalık, ziyaretler yoğun geçti. Allah hepsinden razı olsun inşallah.”