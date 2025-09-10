Hz. Peygamber Ve Aile Ahlakı Konferansı Yapıldı

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Siirt İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında “Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı” konulu bir konferans düzenledi. Etkinliğe, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, müftüler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş etkinliğe ilgi gösterdi.

HZ. PEYGAMBER’İN AİLE HAYATI VURGULANDI

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Hz. Peygamber’in aile hayatına dair örnekler paylaştı. İşliyen, yalnızca ibadetle mümin olunamayacağını, aynı zamanda iyi bir eş, iyi bir anne-baba ve iyi bir insan olmanın müminliğin temeli olduğunu belirtti. “Aile yolculuğu cennet yolculuğudur. Evde sevgi, saygı ve nezaket hakim olursa, o ev bir cennet bahçesine dönüşür” diyen İşliyen, günümüzde boşanma oranlarının artıp medya aracılığıyla aile yapısını zedeleyen olumsuz içeriklerin yayıldığını da ifade etti.

DİNİ VE AHLAKİ DEĞERLERİN ÖNEMİ

Evlilik öncesinde dini ve ahlaki değerlerin gözetilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Doç. Dr. Burhan İşliyen, “Sizin en hayırlınız, ailesine en hayırlı olanınızdır” hadisinin de bu konudaki rehberliğine dikkat çekti. Aile içinde şefkat, merhamet, güzel söz ve hediyeleşmenin toplumsal huzur açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda dua eden İşliyen, Hz. Peygamber’in doğumunun 1500. yılının bir ahlak dönüşümüne vesile olması dileğinde bulundu. Program, hediye takdimi ile sona erdi.