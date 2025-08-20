Hz. Ukkaşe Türbesi Yeniden Açıldı

Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası Restorasyon

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Hz. Ukkaşe Türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden ziyarete açıldı. Durmuşlar Mahallesi’nde ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta yer alan ve bölgeye hakim bir noktada bulunan Hz. Ukkaşe’nin makamının da bulunduğu türbe, yaşanan depremde yıkıldı. Türbe, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde bir firma tarafından restore edildi. Yaklaşık 14 ay süren çalışmaların tamamlanmasının ardından türbe tekrar ziyarete açıldı.

Restorasyon Çalışmaları ve Ücret Politikası

Nurdağı Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen son çalışmalarla türbenin ön plana çıktığını belirtti. Arslan, cami ve diğer ek yapılar için yapılan restorasyonun, bu türbenin özelliklerinin daha fazla öne çıkmasına katkı sağladığını vurguladı. Daha önce bazı hizmetler için ziyaretçilerden ücret alındığını ifade eden Arslan, vakıf olarak; “Artık ziyaretçilerden hiçbir ücret alınmamaktadır. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Vatandaşların Teşekkürleri

Hz. Ukkaşe Türbesi’ni ziyarete gelen vatandaşlar, restorasyon çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Türbe, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir dini ve kültürel alan olarak yeniden faaliyete geçti.