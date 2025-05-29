İ.A., Adapazarı’nda Çatıya Çıktı

PANİK YARATAN OLAY

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hareketli yerlerden biri olan Atatürk Bulvarı’ndaki 4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A., çevresinde panik yarattı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çatıya ulaşan polis ile sağlık çalışanları İ.A.’yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise olası bir atlama durumuna karşı hazır bulundu.

İKNA ÇALIŞMALARI VE GEÇMİŞ

Uzun süren ikna çalışmaları sonucunda İ.A., çatıdan indirilerek güvenli bir şekilde aşağıya götürüldü. Edinilen bilgilere göre, İ.A.’nın daha önce birçok şehirde benzer durumlar yaşadığı öğrenildi. İntihar girişimlerinin sayısının 100’ü geçtiği bildirildi. Bu vahim olay sırasında çevrede toplanan kalabalığın tutumu dikkat çekti. Birçok kişi, yaşananları sanki bir gösteri izler gibi izleyerek cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.