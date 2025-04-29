İ.A., Alkollü Araç Kullanımından Yaralandı

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI VE KAZALAR

Kütahya’da, 6 kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyeti 2042 yılına kadar el konulan İ.A. (49), aracını park halindeki bir halk otobüsüne çarparak yaralandı. Kaza, Meydan Mahallesi Gaybiefendi Caddesi’nde gerçekleşti. İ.A.’nın kullandığı 43 AER 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüse vurdu. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık hizmetleri gönderildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kaza yerinde sağlık ekipleri, İ.A.’ya ilk müdahaleyi yaptı ve daha sonra onu Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürdü. Tedavi süreçlerinden sonra İ.A., ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne yönlendirildi.

EHLIYET VE CEZA DURUMU

Yapılan kontrollerde İ.A.’nın, daha önce 6 kez alkollü olarak araç kullanmaktan yakalandığı ve bu sebeple 2042 yılına kadar ehliyetinin el konulduğu belirlendi. Ayrıca, 2023 yılı içerisinde bir önceki olayında ‘dur’ ihtarına uymadığı için polisle kovalamaca yaşadığı ve bu süreçte polise mukavemet suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. İ.A.’ya, ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 18 bin TL idari para cezası verildi ve hakkında adli soruşturmanın başlatıldığı bilgisi alındı.