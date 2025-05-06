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İ.C. Kahveci, F.B. ile ayrılıyor

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ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GÖZDAĞI

Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde ayrılık haberleri hızla yayılmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, birçok önemli oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor ve bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biri İrfan Can Kahveci oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN AYRILIK

Fenerbahçe’de toplamda beşinci sezonunu geçiren ve yakın zamanda yeni bir sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılma aşamasına geldi. Bu dönem içerisinde Jose Mourinho’nun teknik ekibinin dikkatini çekmeyi başaramayan İrfan Can Kahveci, Süper Lig’de sezon boyunca oldukça kısıtlı süre almış durumda. Artık yeni bir maceraya adım atmaya hazırlanıyor.

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