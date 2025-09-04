İ.D. Bilkent Üniversitesi’nden Av. Dr. Yavuz Selim Günay, Rekabet Kurulu’nun Google’a ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Günay, Türkiye’nin dijital pazarlarında rekabetin güçlenmesi gerektiğini vurguladı

REKABET KURUMU’NUN GOOGLE ÜZERİNE YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALAR

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Av. Dr. Yavuz Selim Günay, Rekabet Kurulu’nun Google konusunda uyguladığı soruşturmaları ve kesilen cezaların Türkiye’nin dijital pazarları üzerindeki etkisini analiz etti. Günay, Rekabet Kurumu’nun Google hakkında yedi soruşturma başlattığını ve genel olarak idari para cezaları ile davranışsal yükümlülüklerle sonuçlandığını açıkladı. Kurum’un, Google’ın genel arama sonuçlarında kendi hizmetlerini rakiplerinin önüne çıkararak avantaj sağladığını tespit ettiği ve bu davranışın rekabeti bozucu olduğu sonucuna vardığını belirtti. Türkiye’de dijital pazarlarda adil rekabetin sağlanabilmesi için daha güçlü ve etkili düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, özellikle Google gibi uluslararası teknoloji devlerine karşı alınabilecek bazı önlemlerin bulunduğunu vurguladı.

GEÇMİŞTE ALINAN CEZALAR VE MEVCUT DURUM

Rekabet Kurumu, bugüne kadar Google hakkında açtığı yedi soruşturmadan birini 2021 yılında sonuçlandırdı. Bu kapsamda, Google’ın yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerinden önde sunduğu tespit edildi ve şirkete yaklaşık 296 milyon TL idari para cezası verildi. Karar sadece para cezasıyla sınırlandırılmadı, Google’ın belirtilen hizmetlerini, rakip hizmetleri dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde yeniden tasarlaması istendi ve bu süreçle ilgili gelişmeleri düzenli olarak Kuruma raporlama zorunluluğu getirildi. Son dönemlerde yaşanan gelişmeler, durumun henüz sonlanmadığını gösterdi. Rekabet Kurumu, Google’ın “İşletme Reklamları” adı altında başlattığı yeni hizmetin, önceki yasaklanan davranışlarla benzerlik taşıdığını tespit etti. Bu tespit doğrultusunda Google, hizmetin tasarımını geri çekti, ancak bu geri çekme, ihlal gerçeğini değiştirmedi. Bu nedenle Kurum, ihlalin devam ettiği günler için şirkete günlük idari para cezası uyguladı.

DİGİTAL PİYASALARDA REKABETİN GÜÇLENMESİ

Dijital piyasalarda etkin denetim kapasitesinin geliştiği ve Rekabet Kurumu’nun bu gibi durumlarda hızlı hareket etmesi, önemli bir dönüm noktasının işareti olarak değerlendiriliyor. Şirketlerin rekabet hukukuna uyumu, artık yalnızca “kağıt üzerinde” değil, aynı zamanda tasarım ve ürün geliştirme süreçlerinin merkezinde yer almalıdır. Rekabet Kurulu, önceki yükümlülüklere uyulmamasını “devam eden ihlal” olarak tanımlayarak, cezanın ihlâl sürdükçe yeniden hesaplanmasını öngörüyor. Bu durum, kapsamlı hukuki ve finansal sonuçlar doğuruyor ve platformlar için “kararı temyize götürme” seçeneğini daraltıyor.

YENİ DÜZENLEMELER VE SEÇİM EKRANI

Türkiye, Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’na benzer bir yasal düzenlemeye gitme ihtiyacı duyuyor. Milletvekillerinin gündeminde bulunan Rekabet Kanunu’nda yapılacak değişiklik taslağı önemli adımlar içeriyor. Taslak ile, akıllı telefonlara “seçim ekranı” getirilmesi planlanıyor. Bugün, akıllı telefonlar genellikle arama motorları, tarayıcılar ve Google uygulamaları ile önceden yükleniyor. Ancak yeni düzenleme ile kullanıcılar, cihazlarını ilk kurulumda hangi arama motorunu ve tarayıcıyı seçmek istediklerini özgürce belirleyebilecek. Taslak aynı zamanda piyasada adil rekabeti ve şeffaflığı sağlamak adına önleyici tedbirler de öngörüyor.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Yeni düzenleme ile büyük dijital platformlara getirilecek yükümlülükler, tekelleşme riskini azaltmaya ve daha adil, şeffaf bir dijital pazar oluşturmayı hedefliyor. Özellikle veri taşınabilirliği ve hizmetler arası uyumluluk, rekabetin güçlenmesi için kritik öneme sahip. Kullanıcıların takvimlerini, fotoğraflarını ve diğer verilerini kolayca farklı platformlara aktarabilmesi sağlanmalı. Bunun yanı sıra, hukuki ve teknik altyapının birlikte uygulanması, girişimcilerin yenilikçilik kapasitesini artıracak ve kullanıcıların seçim özgürlüğünü pekiştirecek bir dijital ekosistem oluşturulmasına katkıda bulunacak.

Sonuç olarak, dijital piyasalarda adil rekabetin sağlanması, çözümlerin sadece geçmişteki ihlallere ceza kesmekle değil, yapısal önlemlerle mümkün olacağını gösteriyor. Türkiye’nin bu yönde hayata geçireceği adımlar, hem tüketicilerin seçim özgürlüğünü hem de girişimcilerin eşit rekabet şartlarına ulaşma fırsatını destekleyecek.