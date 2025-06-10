İ. H. TRT Spor’da Açıklama Yaptı

İBRAHİM HATİPOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor üzerinde önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yönelik çarpıcı ifadelere yer veren Hatipoğlu, Galatasaray’daki başarısızlığın sonucunda yolların ayrıldığını vurguladı. Hatipoğlu, “Galatasaray, başarısız olduğunda kendini sorguluyor. Sayın Ali Koç’un başkanlığı döneminde 3 başkan, 3 teknik direktörle çalıştı. Aynı dönemde Fenerbahçe 8 farklı teknik direktörle çalışmış. Biz de başarısız olduğunuz zaman camia sizi gönderiyor zaten. Camianın beklentisi başarı. Galatasaray’ı farklı kılan bu. Galatasaray üyeleri, genel kurulu, taraftarı başarısızlıkları mutlaka cezalandırıyor.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY HER SEZON ŞAMPİYONLUK HEDEFİ İLE YOLA ÇIKIYOR

Her sezon şampiyon olmayı arzuladıklarını belirten Hatipoğlu, “Bu sezon şöyle bir algı oluşturuldu; her sene Galatasaray mı şampiyon olacak, bırakın bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun, hatta Fenerbahçe de değil Ali Koç şampiyon olsun. Rakip takım yöneticileri dahi böyle bir algı oluşturdu. Hep siz mi şampiyon olacaksınız dediler, evet hep biz şampiyon olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.