İ.K. 3 Saatte Yakalandı; Olay Kamerada

KEÇİÖREN’DE CANLI BİR SALDIRI OLAYI YAŞANDI

Keçiören ilçesindeki Ayvalı pazar yerinde Abdullah Ü.’yü başından pompalı tüfekle vuran kişinin iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi. Abdullah Ü. ile İ.K. arasında bir husumet bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrasında kaçan İ.K., Cinayet Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 3 saat içinde yakalandı ve gözaltına alındı. Abdullah Ü. ise yoğun bakımda tedavi sürecine devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERASINDA SALDIRI ANLARI YER ALIYOR

Tüfekli saldırı anı, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İ.K.’nın pompalı tüfekle Abdullah Ü.’ye ateş açması ve ardından olay yerinden hızla kaçışı yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.