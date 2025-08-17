İ.K. Ve Halil İ., A.B.’ye Saldırdı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Adana’da, yüzünü kar maskesiyle gizleyen İ.K. (17), arkadaşı Halil İbrahim İ. (20) ile birlikte husumetli olduğu akrabası A.B.’nin (23) evine tabancayla ateş açtı. Saldırı anlarını cep telefonuyla kaydetmiş. Olay, 13 Ağustos tarihinde saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Maskeli İ.K. ve arkadaşı Halil İbrahim İ., akrabası A.B.’nin evinin bulunduğu sokağa gitti. İkili, A.B.’nin evinin bahçe kapısına tabancalarla ateş edip, bu anları da kayıt altına aldı. Saldırının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Saldırıda yaralanan kimse olmadı ve o anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırının Sebebi ve Gözaltı Süreci

Evdekilerin ihbarı üzerine hareket geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi. Adresleri tespit edilen şüphelilerden İ.K., saklandığı adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı. İ.K.’nin, A.B. ile İstanbul’da aynı bölgede çiçek sattığı ve bir süre önce yaşadıkları anlaşmazlık sonucunda olayın gerçekleştiği belirtildi. İ.K.’nin daha önceki bir kavgada darbedilmesi nedeniyle böyle bir saldırıyı düzenlediği ifade ediliyor. Şüpheli İ.K.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, adresinde bulunmayan Halil İbrahim İ. için ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.