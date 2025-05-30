İ.K. Yakalandı, Olay Kamerada Kaydedildi

OLAYIN DOĞAL SEBEPLERİ VE ŞAHISLAR ARASINDAKİ HUSUMET

Keçiören ilçesinde bulunan Ayvalı pazar yerinde, Abdullah Ü.’ye yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırının ardından, saldırganın iş arkadaşı İ.K. olduğu belirlendi. İki kişi arasında daha önce yaşanan bir husumet, bu olayın temelini oluşturuyor. Olay sonrasında hızlı bir şekilde kaçan İ.K., Cinayet Büro ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde 3 saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Ü.’nün ise hastanedeki yoğun bakım tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜLERLE BELİRLENEN SALDIRI ANI

Tüfekli saldırının anları, o sırada çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Videolar, İ.K.’nın pompalı tüfeği Abdullah Ü.’ye doğrultarak ateş açtığı ve sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştığı anları içeriyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise halen sürdürülüyor.