İNG Türkiye, Uluslararası Yetenek Programı Başvuruları Açıldı

ING Türkiye, genç yeteneklere kariyerlerine bir adım önde başlama imkanı sunan Uluslararası Yetenek Programı (ITP) için başvuruları kabul etmeye başladı. Program, 20 Nisan 2025 tarihine kadar açık kalacak ve katılımcılara uluslararası eğitim ile sertifika programları ile kariyerlerini küresel ölçekte geliştirme fırsatı sunuyor. ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, programın sadece bir iş fırsatı değil, aynı zamanda genç yeteneklere geleceğin liderleri arasında yer alma şansı verdiğini belirtti.

GENÇ YETENEKLERE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

30 yılı aşkın süredir ve ING’nin faaliyet gösterdiği 14 ülkede uygulanan bu programa başvuran adaylar, değerlendirme sürecini başarıyla geçtiklerinde Practica Kampı’na katılarak ING kültürünü ve hedefledikleri iş kollarını yakından tanıma imkanı elde ediyorlar. Kamptan başarılı olarak çıkanlar, uluslararası eğitim ve sertifikasyon programları ile kariyerlerini global ölçekte ilerletip ING’nin geleceğinde kritik roller üstlenebiliyor. İnsanın güçlü yönlerini keşfetmelerine ve gelişim alanlarını desteklemeye odaklanan insan kaynakları stratejisi sayesinde, katılımcıların potansiyellerinin en iyi şekilde ortaya konmasına katkı sağlanıyor.

KAPSAMLI EĞİTİM SÜRECİ

Her yıl ING’nin faaliyet gösterdiği ülkelerden yeni mezun genç yetenekler seçilmekte ve seçtikleri iş alanlarında kapsamlı bir eğitim sürecine dahil edilmektedir. Global Yetenek Programı’na başvuran ve çevrimiçi değerlendirmeyi başarılı bir şekilde geçen genç yetenekler, Practica Kampı’na katılarak kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaşma fırsatı buluyor. İki yıl süren bu eğitim süreci, yurt dışı eğitimleri, uluslararası sertifikasyonlar ve yerel ile global rotasyon fırsatlarını içermektedir. Genç yetenekler, ING’nin global kariyer seçeneklerinden faydalanarak profesyonel yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapma fırsatına sahip oluyorlar.

YENİLİKÇİ UYGULAMALAR VE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ

Hale Ökmen Ataklı, “Önce kendin olursun, sonra ING’li” anlayışıyla esnek çalışma modelleri, dijital dönüşüm ve çalışan deneyimini önceliklendiren yenilikçi uygulamalar geliştirdiklerini vurguladı. “İnsan kültür stratejimiz çerçevesinde hem çalışma hayatına esneklik kazandırıyor hem de profesyonel ve kişisel gelişimi destekliyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerini keşfedebilecekleri ve mutlu olabilecekleri rollerde çalışmalarının sürdürülebilir başarı için önemli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası Yetenek Programımız da bu vizyonumuzu yansıtıyor. Bu program ile iş fırsatından öte genç yeteneklere geleceğin liderleri olma yolunda önemli bir adım atma imkanı sağlıyoruz” diye ekledi.