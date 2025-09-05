“İnstaGram Erişim Sorunu Var mı?”

INSTAGRAM’A ERİŞİM SORUNLARI YAŞANMAKTADIR

“Instagram çöktü mü?” sorusu ve “5 Eylül Instagram neden açılmıyor?” sorgulamaları, Google’da yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü cihazlardan yaşanan erişim sıkıntılarının sebeplerini araştırıyor. Detaylar ise haberimizin ilerleyen kısımlarında yer almakta.

5 EYLÜL’DE BÜYÜK BİR KESİNTİ YAŞANMADI

Dünya genelindeki uygulama izleme hizmetleri, 5 Eylül 2025’te Instagram sunucularında önemli bir kesinti meydana gelmediğini bildirdi. Daha önce, özellikle 14 ve 20 Temmuz tarihlerinde kısa süreli erişim sorunları yaşanmışken, 5 Eylül’de böyle yaygın bir problemin yaşandığı kaydedilmedi. Instagram, milyarlarca kullanıcının içerik paylaştığı ve sosyal etkileşimde bulunduğu önemli bir platformdur. Zaman zaman teknik aksaklıklar nedeniyle erişim sorunları ortaya çıkabiliyor ve bu durum, kullanıcıların hesaplarına giriş yapmasını ve içerik paylaşımını zorlaştırıyor.

KULLANICILARDAN GELEN GERİ BİLDİRİMLER

5 Eylül Cuma günü yaşanan benzer bir erişim sorunu hakkında kullanıcılar, platforma giriş yapamamaktan şikayet ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun bazı kullanıcıların internet bağlantısından kaynaklanabileceği gibi, daha geniş bir teknik arıza olasılığı da gündeme geliyor. Ancak kullanıcı geri bildirimleri ve mevcut verilere göre, 5 Eylül itibarıyla genel bir sistem problemi gözlemlenmedi. Erişim sorunlarıyla ilgili araştırmalar hala sürdürülmekte.