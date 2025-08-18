İ.P. Yakalandı, Hırsızlık Suçundan Arandı

HIRSIZLIK SUÇU İLE YAKALANDI

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hırsızlık suçu nedeniyle 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.P, üç farklı oto hırsızlığı yaptıktan sonra yakalandı. İ.P.’nin, gözaltına alındığı esnada başka birine ait kimlik gösterdiği öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen üç ayrı oto hırsızlığına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, yaklaşık 42 iş yeri ve MOBESE kamerasını inceleyerek şüphelinin İ.P. (30) olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından İ.P, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınırken, başkasına ait bir kimlik ibraz eden İ.P.’nin bu kimliğinin sahte olduğu belirlendi. Bu nedenle “başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak” suçundan da işlem yapıldı.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin gerçek kimliği üzerindeki UYAP sorgusunda, hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Öte yandan otomobilden hırsızlık olayları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.