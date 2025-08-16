İ.T. Uyuşturucu İle Yakalandı, Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda ilçede uyuşturucu satışının yapıldığına dair bilgilere ulaştı. Bu bilgi üzerine, dün akşam saat 22.00 civarında şüpheli İ.T.’nin ikametine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.T.’nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilogram 698 gram kubar esrar, 359 gram Hint keneviri tohumu ve 19 kök Hint keneviri bulundu. Elde edilen uyuşturucu maddelerle birlikte İ.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İ.T. adliyeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Çıkarıldığı mahkemece İ.T., tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, jandarma ekiplerinin kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.