IAB, Yarı Zamanlı Çalışan Oranı Yükseldi

REKOR YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA ORANI

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), bu yılın ilk çeyreğinde ülkede yarı zamanlı çalışanların oranının yüzde 39,8 seviyesine çıkarak rekor kırdığını duyurdu. IAB, yarı ve tam zamanlı istihdam verilerine ilişkin bilgileri paylaştı. İlk çeyrekte, Almanya’daki yarı zamanlı istihdam oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan artarak yüzde 39,8’e ulaştı ve bu durum yarı zamanlı istihdamda rekor seviyenin elde edilmesine zemin hazırladı.

ARTIŞ VE DÜŞÜŞ RAKAMLARI

Geçen yılın aynı çeyreğiyle kıyaslandığında, ülkede yarı zamanlı çalışan sayısı 190 bin artarak 16,75 milyona yükseldi. Bununla birlikte, tam zamanlı çalışan sayısı ise yaklaşık 160 bin azalarak 25,35 milyona düştü. IAB’ye göre, tüm çalışanların standart haftalık çalışma saatleri, geçen yılın aynı çeyreğine göre azalarak toplam 30,34 saate geriledi. Yarı zamanlı çalışanların ortalama çalışma saatleri 0,2 saat artarak 18,5 saate çıkarken, tam zamanlı çalışanların saatleri ise 38,14 saate düştü.

GÖRÜŞLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, bu konuyla ilgili değerlendirmesinde “Yarı zamanlı istihdam oranı 2025’te rekor seviyede olacak. Ancak yarı zamanlı çalışanların çalışma saatleri de öyle olacak.” şeklinde konuştu. Ekonomik krizin çalışma saatleri üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Weber, “Daha fazla kısa çalışma, sanayide, inşaatta ve geçici istihdamda daha az tam zamanlı iş.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.