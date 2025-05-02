İade Edilen 4 Şüpheli Açıklandı

İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yaptığı paylaşımda, “Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya’da ve Ö.A. Kosova’da, ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. Gürcistan’da yakalanıp ülkemize iade edildi” dedi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’ye iade edilen 4 şüphelinin durumunu kamuoyuna duyurdu. Yerlikaya’nın açıkladığına göre, “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz” ifadesini kullandı.

OPERASYON DETAYLARI

Bakan Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan şahısların yakalanma sürecinin detaylarını da paylaştı. “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” ve “Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlarından aranan Ö.A. Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Ayrıca, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçu nedeniyle Kırmızı Bültenle aranan Ş.Ç. de Almanya’da yakalandı ve ülkemize döndü.

BAKANLIKLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

S.E.Ö. ve M.G., Gürcistan’da yapılan operasyonlarla yakalandı. S.E.Ö. “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarıyla, M.G. ise “Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma” suçlarından uzun süredir arandıkları için Türkiye’ye iade edildi. Yerlikaya, Adalet Bakanlığı, Tiflis Büyükelçiliği ve operasyonu gerçekleştiren bakanlık çalışanları ile birlikte, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri’ne teşekkür etti.