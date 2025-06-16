IAEA Başkanı Grossi, 4 Bina Hasar Gördü

IAEA BAŞKANI GROSSİ’NİN AÇIKLAMALARI

Rafael Grossi, İsfahan’daki nükleer sahada dört kritik binanın hasar gördüğünü bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Başkanı Grossi, İsrail’in düzenlediği saldırı hakkında yaptığı açıklamada, bu tesislerdeki zararların merkez kimya laboratuvarı, uranyum dönüştürme tesisi, Tahran reaktör yakıtı üretim tesisi ve uranyum tetraflorür (UF4) metal işleme tesisi olduğunu belirtti.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Grossi, IAEA’nın İran’daki varlığının sürdüğünü ve denetimlerin güvenlik koşulları uygun olduğu sürece devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, diğer nükleer tesisler hakkında da bilgilendirme yaptı. Fordo yakıt zenginleştirme tesisi ve inşa halindeki Hondab ağır su reaktöründe herhangi bir hasar tespit edilmediğini ifade etti.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ GÜVENDE

Grossi, İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’nin yer altındaki bölümüne yönelik herhangi bir saldırı olmadığını dile getirdi. Bu bilgiler, bölgedeki nükleer güvenliği koruma çabalarının önemini ortaya koyuyor.