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IAEA Başkanı Grossi, Hasar Gören Binaları Açıkladı

IAEA BAŞKANI GROSSİ’DEN AÇIKLAMALAR

Rafael Grossi, İsfahan nükleer sahasında dört kritik binanın zarar gördüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Başkanı olan Grossi, İsrail’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği saldırı sonrası bu açıklamayı yaptı. Cuma günü meydana gelen saldırıda zarar gören yapılar arasında merkezi kimya laboratuvarı, uranyum dönüştürme tesisi, Tahran reaktör yakıtı üretim tesisi ve uranyum tetraflorür (UF4) metal işleme tesisi yer alıyor.

DENETİMLERDE DEVAM EDİYOR

Grossi, IAEA’nın İran’da bulunmaya devam ettiğini vurguladı ve denetimlerin güvenlik koşulları elverdiği sürece süreceğini ifade etti. Diğer nükleer tesislerle ilgili bilgiler veren Grossi, Fordo yakıt zenginleştirme tesisi ve inşa aşamasındaki Hondab ağır su reaktöründe herhangi bir hasarın tespit edilmediğini belirtti. Bunun yanı sıra, İran’ın Natanz Nükleer Tesisi’nin yer altındaki kısmına yönelik bir saldırı olmaması da dikkat çekti.

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