IAEA, Çernobil’de Patlama Sesleri Duyuldu

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ’NDE PATLAMALAR DUYULDU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nde perşembe günü uçaksavar kaynaklı çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi. IAEA, Zaporijya Nükleer Santrali ve Çernobil Nükleer Santrali’ndeki durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Perşembe sabahı, Çernobil’deki IAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge’de birkaç dronun tespit edildiği ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavar kaynaklı olduğu anlaşıldı” ifadelerine yer verildi.

DRON FAALİYETLERİNDEN ENDİŞE

IAEA Başkanı Rafael Grossi’nin açıklamalarına da metinde yer verildi. Grossi, nükleer tesislerin çevresindeki artan dron faaliyetlerinden derin bir endişe duyduğunu belirtti. “Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlere azami itidal göstermeleri çağrımı tekrarlıyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki IAEA ekibinin geçen hafta boyunca neredeyse her gün askeri faaliyetler gözlemlediği bildirildi.