IAEA, İran’da Nükleer Sızıntı Bildirdi

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ KURUMU’NUN AÇIKLAMASI

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’da nükleer sızıntı meydana geldiğini duyurdu. İran, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar olduğunu bildirdikten sonra, kurum Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntı tespit etti. Sızıntının kontrol altına alınabilecek bir seviyede olduğu ifade edildi.

RÜŞVET VE KİMYASAL KİRLİLİK UYARISI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Başkanı Rafael Mariano Grossi, konuyla ilgili olarak “İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yer üstü tesis tamamen imha edildi. İran’daki Natanz Nükleer Tesisi’nde radyolojik ve kimyasal kirlilik mevcut. Tesisin içinde hem radyoaktif maddelere hem de kimyasal bileşenlere bağlı ciddi bir kontaminasyon yaşandığı bildiriliyor. Bu durum, hem çalışanlar hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabilir. Natanz’daki yer altı zenginleştirme bölümüne yönelik bir saldırı belirtisi yok, fakat elektrik tedarikine yönelik saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir” dedi.

Bu açıklamalar, uluslararası toplumu bundan sonraki gelişmeler hakkında dikkate değer bir şekilde bilgilendiriyor. Sızıntı ve kirlilik sorunu, gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından ele alınması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.