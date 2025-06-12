IAEA, İran’ın Nükleer Yükümlülüklerini İhlal Ettiğini Açıkladı

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ KURUMU’NUN AÇIKLAMALARI

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İran’ın nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Bu durum, 20 yılın ardından ilk kez ortaya çıkıyor. Kurumun yöneticileri, bu yükümlülüklerin ihlalinin devam etmesi durumunda İran’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikayet edilebileceğini ifade ediyor. IAEA, geçen hafta yayınladığı başka bir raporda, İran’ın denetim konusundaki işbirliği eksikliğini de vurgulamıştı.

İRAN’IN GİZLİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK ENDİŞELER

Kurum, uzun süredir devam eden soruşturmada İran’ın varlığı ilan edilmemiş nükleer materyallerle gizli faaliyetler yürütüyor olabileceğine dair kaygılarını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı ise Avrupalı ülkeleri yaptırımlara neden olabilecek eylemleri desteklememeleri konusunda uyardı. Aksi taktirde, İran’ın sert bir tepki göstereceği bildirildi. IAEA’nın açıklaması, ABD ile İran arasında süren yeni bir nükleer anlaşmaya yönelik müzakereleri de etkileyebilir.

ABD’NİN ORTA DOĞU’DA ALDIĞI KARARLAR

Açıklama, ABD’nin Orta Doğu’daki bazı vatandaşlarının bölgeyi terk etmesine yönelik kararından sadece bir gün sonra geldi. Bu karar, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair haberlerin ardından alınmıştı. Nükleer faaliyetlerine yönelik suçlamaları yalanlayan İran, yalnızca barışçıl amaçlarla enerji ürettiklerini ve nükleer silah geliştirmek gibi bir planlarının olmadığını ifade ediyor.

2015 ANLAŞMASI VE SONRASI

2015 yılında İran ile altı ülke arasında yapılan anlaşma ile, yaptırımların kaldırılması karşılığında İran’ın nükleer faaliyetlerini kısıtlaması ve IAEA’ya daha fazla denetim erişimi sağlaması konusunda uzlaşılmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın nükleer silah geliştirme imkanını yeterince engellemediği gerekçesiyle 2018’de bu anlaşmadan çekilerek yaptırımları yeniden başlattı. İran da bu duruma yanıt olarak anlaşmanın belirlediği kısıtlamaları birer birer ihlal etmeye başladı.

URANYUMÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

Bu kısıtlamalar arasında zenginleştirilmiş uranyum üretimi de yer alıyor. Uranyum, zenginleştirilme derecesine göre nükleer reaktör yakıtı olarak kullanılabilmekte ve nükleer silah üretiminde hayati bir öneme sahip bulunuyor. IAEA’nın son raporunda, İran’ın %60 saflıkta 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum biriktirdiği, bununla toplamda 9 adet nükleer bomba üretim kapasitesine sahip olabileceği belirtiliyor.