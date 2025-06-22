IAEA Toplantısı Acil Yapılacak

IAEA BAŞKANI GROSSİ DUYURDU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran’daki mevcut duruma yönelik önemli bir adım attı. Amerika’nın İran’ın nükleer tesislerine bir saldırı düzenlemesinin ardından, Grossi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İran’daki acil durumun ışığında yarın IAEA Yönetim Kurulu’nu acil topluyorum” dedi. Bu gelişme, İran’daki nükleer faaliyetler konusunda uluslararası topluma yönelik ciddi bir uyarı işareti oluşturuyor.

ACİL TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantının, İran’daki mevcut durumun değerlendirilmesi ve olası risklerin gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Grossi’nin açıklamaları, bölgedeki gerginliğin artmasından endişe duyan uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor. IAEA, misyonu gereği nükleer güvenliği sağlamak ve denetim yapmakla yükümlü bir kuruluş olarak, bu tür gelişmelere karşı hızlı ve etkili bir yanıt vermeyi hedefliyor.