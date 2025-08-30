IAEE MECA 2025 Antalya’da Gerçekleşecek

IAEE MECA KONFERANSI ANTALYA’DA DÜZENLENİYOR

IAEE Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı, 4-6 Aralık tarihlerinde Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilecek. IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Konferans Düzenleme Komitesi Başkanı Haluk Sayar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göksu, konferansa yönelik tanıtım toplantısını yaptı.

23 ÜLKEDEN KATILIMLA ULUSLARARASI HEDEF

Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, 2025 tarihinde yapılacak kongre için hazırlıkların iki yıldır sürdüğünü ifade ederek, “Kongremize 23 ülkeden katılım sağlanıyor” dedi. Körfez, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinin kongreye büyük ilgi gösterdiğini belirten Kumbaroğlu, “Ana temamız ‘Orta Doğu ve Orta Asya’da enerji dönüşümü’ olacak. Dünyada yeni bir düzen kuruluyor ve enerji bu süreçte kritik bir noktada yer alıyor. Enerji teknolojisi, piyasası, diplomasisi ve uluslararası iş birlikleriyle ön plana çıkan ülkeler kazanacak” diye konuştu.

ELEKTRİK TALEBİ KATLANIYOR

Prof. Dr. Kumbaroğlu, küresel ölçekte son on yıl içerisinde elektrik talebinin iki kat arttığını belirtirken, “Önümüzdeki on yılda elektrik arzındaki talep artışının altı kat yükselmesi bekleniyor” dedi. Bu artışın itici güçleri arasında elektrikli araçlar, yapay zeka destekli veri merkezleri ve iklimlendirme sistemleri olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu artışın önemli mineraller olan bakır üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GELİŞİYOR

Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sayar, kongrede bir ana oturumun ‘elektromobilite’ konusuna odaklanacağını belirtti. Sayar, “Otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, 12. büyük otomotiv üreticisi ve Avrupa’nın 4. en büyük üreticisidir” dedi. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de piyasada 300 bin elektrikli aracın bulunduğunu ve bu sayının 2030’da 1.5 milyona çıkmasının beklendiğini açıkladı.

AKILLI CİHAZLAR İLE YENİ DÖNEM

Sayar, elektrikli araçların otomobil değil, akıllı cihazlar olduğunu savundu. “Togg, kendini ‘akıllı cihaz üreten bir firma’ olarak tanımlıyor. Elektrikli araçlar, internet bağlantılı ve gelişmiş yazılımlar ile donatılmış durumda” dedi. Geleneksel otomotiv endüstrisinin dinamiklerinin değiştiğini ve bakım süreçlerinin artık sertifikalı servislerde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Elektrikli araçların şarj edileceği kaynakların önemi de vurgulandı; yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin çevre dostu olduğunu belirtti.