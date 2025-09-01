IAGS, İsrail’in Gazze’de Soykırım Yaptığını Açıkladı

ULUSLARARASI SOYKIRIM ARAŞTIRMACILARI BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Dünyanın en büyük akademik kuruluşlarından biri olan Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği (IAGS), yaptığı açıklama ile İsrail’in Gazze Şeridi’nde soykırım gerçekleştirdiğini bildirdi. Birlik, İsrail’in Gazze’deki politika ve eylemlerinin 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi’ndeki hukuki ölçütlere uyduğunu belirterek, bu durumun soykırım olduğunu tespit eden bir karar aldı. 500 üyeli birlik, oylamaya katılan akademisyen, araştırmacı ve uzmanların yüzde 86’sının desteğiyle kararı onayladı. Üç sayfalık kararda, İsrail’in geçen 22 ay süresince gerçekleştirdiği eylemlerin soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğine dikkat çekildi.

ÇOCUKLARIN AĞIR ZARAR GÖRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

UNICEF verilerine atıfta bulunulan kararda, “50 bin çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü veya yaralandığı” bilgisine yer verildi. Bu durumun Gazze’deki Filistinlilerin bir grup olarak varlığını ve neslini devam ettirme kapasitesini olumsuz etkilediği vurgulandı. Ayrıca, İsrail liderlerinin Gazze’deki tüm Filistinlilerin zorla yerlerinden sürülmesine verdikleri destek ile bölgede konutların neredeyse tamamen yıkılması da kararda öne çıkarıldı.

İSRAİL’İN AÇIKLAMALARI SERT ELEŞTİRİLDİ

IAGS, İsrailli liderlerin Filistinlilere yönelik insan dışı tanımlar kullanmasını ve hepsini düşman olarak nitelendiren açıklamalarını da eleştirdi. Gaza’da “yerle bir etme” ve “cehenneme çevirme” vaatlerine dikkat çekildi. Karar metninde, Filistinliler aleyhindeki soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlere derhal son verilmesi çağrısı yapıldı. Bu eylemler arasında “sivilleri kasten hedef alma ve öldürme, aç bırakma, insani yardımdan ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma” aktiviteleri yer alıyor.

SOYKIRIM VE SUÇLAR İDDİA EDİLDİ

Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği Başkanı ve Batı Avustralya Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Melanie O’Brien, “Bu, soykırım çalışmaları alanındaki uzmanlardan gelen ve Gazze’de yaşananların soykırım teşkil ettiğini ortaya koyan kesin bir ifadedir” dedi. O’Brien, “Ne savaş suçları, ne insanlığa karşı suçlar ne de soykırım, hiçbir şekilde izah edilip gerekçelendirilemez. Meşru müdafaa dahi buna mazeret olamaz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

İSRAİL’DEN TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kararı “utanç verici” olarak nitelendirerek, kararın “tamamen Hamas’ın yalan kampanyasına dayandığı” iddiasında bulundu. İsrail, Gazze’deki eylemlerinin soykırım oluşturduğu yönündeki suçlamaları reddederek, bu eylemlerin meşru müdafaa amaçlı olduğunu savunuyor. Ayrıca, 2023 yılında Güney Afrika tarafından açılan dava kapsamında, İsrail’in BM’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) soykırım suçlamasıyla yargılanması devam ediyor. 2026 Ocak ayına kadar İsrail’in savunmasını uluslararası mahkemeye sunması bekleniyor.