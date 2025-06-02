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İb Kalın, Hayye ile Görüşme Yaptı

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 01.06.2025 akşamında, HAMAS Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile bir telefon görüşmesi yapıyor. Bu görüşme, iki taraf arasında önemli konuların ele alındığı bir iletişim kanalı oluşturuyor.

ÖNEMLİ TEMEL KONUŞMALAR YAPILDI

Görüşmenin içeriği hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı, ancak tarafların mevcut durum ve gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu anlaşılıyor. İki taraf arasındaki bu tür diyaloglar, bölgede yaşanan olayların ve gerginliklerin anlaşılmasına yardımcı oluyor.

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