İbadet, Huzur ve Sevgi Sağlar

HAFTALIK HUTBELERİN ÖNEMİ

Haftalık hutbeler, hem dini bilgilerin hem de sosyal sorumlulukların hatırlatılması bakımından önem taşıyor. 22 Ağustos Cuma hutbesi, “İbadet; Ruha Sekînet, Topluma Huzur Verir” başlığıyla camilerde okundu. Bu hutbe, ibadetin sadece bireysel bir eylem olmadığını, bunun yanında toplumun huzuruna katkı sağladığını vurguladı.

İBADETİN GEREKLİLİĞİ

Muhterem Müslümanlar! Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” Kıymetli Müminler! İbadet, İslam’ın emri ve Müslümanın şiarı olarak karşımıza çıkar. Bu, ruhumuzu olgunlaştıran ve ahlakımızı güzelleştiren ilahî bir disiplindir. İbadet, yaratılış amacımızdır ve kulluğumuzun gereğidir. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” ayeti, bu gerçeği pekiştiriyor.

İBADETİN YARARLARI

Kıymetli Müslümanlar! İbadetler, Allah’ın kullarına yük değil, lütuftur. İbadetler, sabrı kuşanmayı ve yardımlaşmayı öğretir. Ümmet olma bilincimizi pekiştirir ve kardeşliğimizi güçlendirir. Dinimiz, hayatımızın her anını ibadet bilinciyle geçirmemizi öğütler. “De ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” ayeti bunu ifade ediyor.

GENÇLERE YATIRIM

Değerli Müminler! Gençlerimizin gönlünde Allah sevgisini yerleştirmezsek, onları İslam dışındaki inançlara yönlendirme riskimiz var. Cuma günü camilerimizin dolması elhamdülillah. Camilerimize ve vakit namazlarımıza gereken önemi gösterelim. Ailemizle birlikte camide olalım, çocuklarımızı bu konuda cesaretlendirelim. Unutmayalım ki, ibadetler olmadan imanımız tam olarak kemale ermez.

MUKADDES DEĞERLERİ UNUTMAYALIM

Kıymetli Müminler! Ağustos ayının son günleri, aziz ecdadımızın vatan ve mukaddesat uğruna büyük zaferler kazandığı bir dönemdir. Yüce İslam dininin yolunda, ecdadımız Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu vatan kılmıştır. Bu vesileyle, mukaddes değerler uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.