İbadet, Toplumun Huzuruna Katkı Sağlar

HAFTALIK HUTBELERİN ÖNEMİ

Haftalık hutbeler, dini bilgilerin yanı sıra sosyal sorumlulukları hatırlatma açısından büyük bir önem taşıyor. Bu hafta yayınlanan 22 Ağustos Cuma hutbesi, “İbadet; Ruha Sekînet, Topluma Huzur Verir” başlığıyla camilerde okundu. Hutbe, ibadetin yalnızca bireysel bir eylem olmadığını, aynı zamanda toplumsal huzura da katkıda bulunduğunu vurguladı. 22 Ağustos Cuma hutbesi, Diyanet’in resmi sitesinde “İbadet; Ruha Sekînet, Topluma Huzur Verir” başlığıyla yayımlandı.

İBADETİN ANLAMININ VURGULANMASI

Muhterem Müslümanlar! Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle söylüyor: “Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı, kulların O’na ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır. Böyle yapmaları halinde kulların Allah üzerindeki hakkı ise, onlara Allah’ın azap etmemesi ve onları cennetine koymasıdır.” Aziz Müminler! İbadet; İslam’ın emri, Müslümanın şiarı, imanın hayata yansımasıdır. Yüce Rabbimize olan teslimiyetimizin, şükrümüzün ve muhabbetimizin ifadesidir. İbadet, kul ile Allah arasındaki en sağlam bağdır. İnsanı Cenâb-ı Hakk’ın rızasına, rahmetine ve sevgisine ulaştıran en güzel yoldur.

İBADETİN FAYDALARI

Kıymetli Müslümanlar! İbadetler, Allah’ın kullarına yüklemediği bir yük değil, bir lütuftur. İbadetler; sabrı kuşanmayı, zamanı doğru kullanmayı bizlere öğretir. Nefsimizin cimriliğinden korur, yardımlaşma ve paylaşma bilinci kazandırır. Ümmet olma hassasiyetimizi pekiştirmemize, kardeşliğimizi kuvvetlendirmemize vesile olur. Özellikle ibadetler, ailemize, çevremize ve topluma faydalı insan haline gelmemiz için önemli bir araçtır. Dinimiz, hayatımızın her anını ibadet bilinciyle geçirmemizi teşvik ediyor. Kur’an-ı Kerim’de “De ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” buyrularak bu hususa dikkatlerimiz çekilmektedir.

GENÇLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ

Değerli Müminler! Bir Müslümanın, İslam’ın inanç esaslarını ve ibadetlerini göz ardı ederek başka bir dinin inanç ve ibadetlerinden medet umması düşünülemez. Gerçek huzur ve mutluluk; ihlas ve samimiyet içerisinde Allah’a ibadet etmekle mümkündür. Yüce Rabbimiz, “Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle huzur bulur.” buyurmaktadır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın gönlüne Allah sevgisini, ibadet aşkını yerleştiremezsek, maalesef onlar da İslam dışındaki batıl inançlardan huzur ve teselli arayacaklardır.

CAMİLERİN ROLÜ VE GÜNDELİK YAŞAM

Aziz Müslümanlar! Cuma günü camilerimiz dolup taşıyor elhamdülillah. Bizi kötülüklerden alıkoyan, iyiliklere ulaştıran vakit namazlarımıza da aynı önemi gösterelim. Toplumsal huzurun, barış ve kardeşliğin sembolü olan camilerimizde omuz omuza kıyama duralım. Ailecek camide olalım. Çocuklarımızı sevgi ve güzel sözlerle camilere alıştırmalıyız. Unutmayalım ki, bizler dünya hayatına sadece mal biriktirmek, makam ve mevki elde etmek için gelmedik. İbadetler olmadan imanımız kemale ermez.

ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ

Kıymetli Müminler! Ağustos ayının son günleri, î’lây-i kelimetullah aşkıyla yanan aziz ecdadımızın vatanı ve mukaddesat uğruna nice zaferler kazandığı önemli günlerdir. Yüce dinimiz İslam’ın yolunda aziz ecdadımız Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. Bu vesile ile mukaddes değerler uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve Hakk’a yürüyen kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.