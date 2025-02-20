IBAN İle EFT ve Havale Zorunluluğu

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE YENİ ADIM

Son dönemlerde dijital platformlarda artan dolandırıcılık olayları, bankacılık sektörünü yeni güvenlik önlemleri almaya sevk ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bu artışa karşın vatandaşların finansal güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir karar aldı. Mart ayından itibaren, Elektronik Fon Transferi (EFT) ve havale işlemleri için çift doğrulama sisteminin zorunlu hale geleceği bildirildi. BDDK’nın devreye alacağı bu sistem, özellikle mobil ve internet bankacılığı kullanıcılarına yönelik.

ÇİFT DOĞRULAMA SİSTEMİ NEDİR?

Bu yeni uygulama sayesinde, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri ek güvenlik katmanlarıyla korunacak. Kullanıcılar, para transferi işlemlerini tamamlarken mevcut doğrulama yöntemlerine ilave olarak ikinci bir doğrulama adımından geçmek zorunda kalacaklar. Bununla birlikte, yetkisiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinin önemli oranda azaltılması hedefleniyor. BDDK yetkilileri, çift doğrulama sisteminin amacının, vatandaşların para transferlerini daha güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak olduğunu dile getiriyor.

KULLANICI GÜVENLİĞİ ARTIYOR

Açıklamalarda, bu sistemin dolandırıcılık ve yetkisiz hesap erişimi gibi riskleri minimize edeceği de vurgulandı. Kullanıcıların para transferi esnasında ek bir doğrulama adımıyla karşılaşmaları, işlemlerin güvenilirliğini önemli oranda artıracak. BDDK’nın bu düzenlemesi, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalar için geçerli olacak. Hem kamu hem de özel bankalar, Mart ayı itibarıyla çift doğrulama sistemini uygulamak zorunda kalacaklar. Böylece, banka müşterilerinin dijital para transferleri daha güvenli bir hale gelecek.