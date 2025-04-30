İbb, 1 Mayıs’ta Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

İBB’DEN ÜCRETSİZ ULAŞIM AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyuruyor. Yapılan açıklamaya göre, resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, “kişiselleştirilmiş İstanbulkart” sahipleri 1 Mayıs Perşembe günü boyunca belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KAPSAMI

Ücretsiz ulaşım, Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB’nin toplu taşımaya entegre olan diğer ulaşım ağlarını kapsıyor. Kent genelinde geçerli olacak olan bu ücretsiz yolculukta, toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında “kişiselleştirilmiş İstanbulkart” ile turnike teması yapılması yeterli. Sistem, bu işlemle kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlıyor.