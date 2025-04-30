Haberler

İbb, 1 Mayıs’ta Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

İBB’DEN ÜCRETSİZ ULAŞIM AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyuruyor. Yapılan açıklamaya göre, resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, “kişiselleştirilmiş İstanbulkart” sahipleri 1 Mayıs Perşembe günü boyunca belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KAPSAMI

Ücretsiz ulaşım, Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB’nin toplu taşımaya entegre olan diğer ulaşım ağlarını kapsıyor. Kent genelinde geçerli olacak olan bu ücretsiz yolculukta, toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında “kişiselleştirilmiş İstanbulkart” ile turnike teması yapılması yeterli. Sistem, bu işlemle kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Abd Ekonomisi Yüzde 0,3 Daraldı

ABD ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,3 daraldı. Uzmanlar, bu dönemde beklenen büyümenin yüzde 0,2 olacağını öngörüyordu. Düşüş, artan ithalat ve azalan kamu harcamalarından kaynaklanıyor.
Haberler

İstanbul Fintech Week 2025, büyüyecek

İstanbul'da 11-12 Haziran 2025'te düzenlenecek İstanbul Fintech Week, global fintech, yapay zeka ve web3 alanlarında önemli bir etkinlik olacak. Mahfi Eğilmez gibi saygın isimler katılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.