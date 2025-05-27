İBB, 29 Mayıs’ta Ulaşım Sunacak

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen bilgiye göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü “Kişiselleştirilmiş İstanbulkart” ile entegre olan İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanma fırsatına sahip olacak.

KUTLAMALAR VE ETKİNLİKLER

İstanbul’un fethi çeşitli etkinliklerle birlikte kutlanacak. 29 Mayıs’ta Edirnekapı’dan Saraçhane’ye bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş sonrasında Saraçhane’de “Yüksek Sadakat” isimli konser düzenlenecek. Ayrıca, aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne de ücretsiz giriş yapılabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin Radar Türkiye uygulamasının “İşlemler” sekmesindeki karekodu girişte göstermeleri ve kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

MÜZE GEZİLERİ DÜZENLENECEK

Hafta sonu, “Fetih’in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih’in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi” etkinlikleri de yapılacak. Bu etkinlikler, İstanbul’un tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için güzel bir fırsat oluşturuyor.