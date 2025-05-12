İBB, Bağış Rızası İddialarını Reddetti

İBB’DEN MEHMET İLHAN GÜLAY’IN İDDİALARINA CEVAP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş insanı Mehmet İlhan Gülay’ın “İBB beni bağış yapmaya zorladı” yönündeki kamuya yansıyan iddialarına yazılı açıklama ile cevap veriyor. İBB, açıklamasında sürecin hukuki düzlemde, şeffaf bir şekilde ve kamu yararı gözetilerek yürütüldüğünü belirtiyor. “Zorla bağış” iddiasının asılsız olduğunu kaydeden İBB, söz konusu protokolün 12 Ocak 2023 tarihindeki İBB Meclisi kararlarına dayandığını vurguluyor.

BAĞIŞ YALANLARI VE GERÇEKLER

Açıklamada “Mehmet İlhan Gülay’ın ‘İBB beni bağışa zorladı’ yalanı” ifadesi dikkat çekiyor. İddiaya göre, İBB, iş insanı Mehmet İlhan Gülay’ı yaklaşık 10 milyon dolarlık taşınmazı bağış yapmaya zorladı. Ancak İBB, sürecin Yakup Öner, Buğra Gökçe ve Yavuz Erkut tarafından yönetildiği şeklindeki iddiaların yalan olduğunu belirtiyor. Gerçek şu ki protokol; eğitim, sosyal donatı, itfaiye ve zemin altı otopark gibi alanlar için İBB Meclisi kararları doğrultusunda hazırlanmış. “Terk”, “intifa” ve “kamusal kullanım” gibi terimlerin bağış değil, imar planı gereği yasal yükümlülükler olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Yavuz Erkut’un, iddialara konu olan tarihte İBB Genel Sekreterliği görevinden ayrıldığına dikkat çekiliyor.

SÜREÇTEKİ YASAL PROSEDÜRLER

İBB, bağışın zorla yaptırıldığı yönündeki iddialara da yanıt veriyor: 16 Kasım 2023 tarihli dilekçede, şirketin kendi rızasıyla bağış yapmak istediğini belirttiği ve önceki dilekçesini iptal ettiği ifade ediliyor. 24 Kasım 2023’te “İntifa Hakkı Kurulması ve Bağış Vaadi Sözleşmesi” iki tarafın noter onayıyla imzalandığı ve tamamen yasal prosedürlere dayandığı açıklanıyor. Bu süreçte belediyenin yalnızca imar ve kamu yararı doğrultusunda hareket ettiği kaydediliyor.

İMAR PLANLARI VE KAMU YARARI

Mücadele edilen bir başka iddia ise imar planlarının geciktirilerek bağışa zorlandığı yönünde. Ancak İBB, plan sürecinin 2022 yılında başladığını, birçok kurumun teknik görüşleri doğrultusunda şekillendiğini ve tüm planların İBB Meclisi kararıyla oy birliğiyle onaylandığını bildiriyor. İddiaya göre yapılan komisyon raporları, alanın sosyal donatı ve kamu hizmeti gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyor. Mehmet İlhan Gülay’ın suçlamalarının tarihi, kurumsal ve hukuki açıdan çelişkilerle dolu olduğu vurgulanıyor. Ayrıca bağış protokolünün imar planı kesinleştikten sonra yapıldığı ve bunun da “zorla bağış yaptırıldığı” iddialarının mantıksız olduğunu gösterdiği ifade ediliyor. Tüm süreç, şeffaflık, yasal uygunluk ve kamu yararı doğrultusunda gerçekleştirilmiş bir planlama uygulaması olarak öne çıkıyor.