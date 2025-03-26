İBB Başkan Vekili İçin Üç Aday Belirginleşti

YOLSUZLUK SORUSTURMASI SONRASI OLAYLAR

İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasıyla, terör suçu bulunmadığı için kayyum atanmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda, İBB Meclisi bugün saat 13.00’te olağanüstü toplanarak yeni başkanvekili için oy kullanacak. 314 meclis üyesinin oy vereceği bu seçimde, CHP’nin 176 sandalyeyle elde ettiği çoğunluk, sonucu büyük ölçüde garantiliyor. Mecliste AK Parti 120, MHP 6, BBP 2 ve 1 bağımsız üye yer alıyor. Bu oylamada CHP’nin adayı, en güçlü seçenek olarak değerlendiriliyor.

ÜÇ GÜÇLÜ ADAY KULİSLERDE GÜNDEME GELİYOR

NTV’nin haberine göre, başkan vekilliği için öne çıkan üç isim var: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve mevcut İBB Birinci Başkan Vekili Nuri Aslan. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Belediye başkanı olmayan bir isim olacak” açıklaması, durumu Nuri Aslan lehine dönüştürüyor gibi görünüyor. Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in “İBB CHP Meclis Grubu, Nuri Aslan’ı önerdi” duyurusu da bu olasılığı destekliyor.

NURİ ASLAN: MEVCUT VEKİL ÖNE ÇIKACAK MI?

1969 Sivas doğumlu Nuri Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu. Özel sektörde uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Aslan, 2019’dan bu yana Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. 15 Nisan 2024’te İBB Birinci Başkan Vekilliğine seçilen Aslan, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından vekaleten görevdeydi. Bürokrat geçmişi ve mevcut konumu, onu CHP’nin en büyük favorisi haline getiriyor. Acaba Aslan, elde ettiği avantajı kalıcı bir vekilliğe dönüştürebilecek mi?

HASAN AKGÜN: DENEYİM Mİ ÖNE ÇIKACAK?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 1994 yılından beri kesintisiz hizmet vererek yerel yönetimdeki bir rekora imza attı. 1975 yılından bu yana belediyecilikte aktif olan Akgün, Marmara Belediyeler Birliği’nin kurucu ve eski başkanıdır. Deneyimiyle tanınan Akgün’ün adı kulislerde geçse de, Özgür Özel’in “belediye başkanı olmayacak” açıklaması, onun şansını azaltıyor gibi görünüyor. Yine de Akgün’ün bu süreçte nasıl bir rol alacağı belirsizliğini koruyor.

SİNEM DEDETAŞ: GENÇ VE DİNAMİK ALTERNATİF

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2024 yerel seçimlerinde ilçeyi CHP’ye kazandırarak dikkatleri üzerine çekti. İTÜ Gemi İnşaatı Yüksek Mühendisi olan Dedetaş, İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’de ilk kadın genel müdür olarak kadın istihdamını yüzde 295 artırdı ve tersane projeleriyle adından söz ettirdi. 2023 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Su Yolu Komitesi Başkanı seçilen Dedetaş, genç ve dinamik profiliyle öne çıkıyor ancak Özgür Özel’in açıklaması onun adaylığını etkileyebiliyor. Dedetaş bu yarışta ne tür bir sürpriz gerçekleştirecek?