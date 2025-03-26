İBB Başkan Vekilliğine Nuri Aslan Seçildi

İMAMOĞLU’NUN YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının ardından, yerini vekaleten alacak isim kesinleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkanvekilliği için İBB Meclisi’nde oylama süreci başladı. İmamoğlu’nun yerine iki aday yarışıyor. CHP Grubu Nuri Aslan’ı, AK Parti Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u aday gösterdi.

OYLAMA SONUÇLANDI

Saat 13.00’te başlayan oylamanın ilk turunda CHP adayı Nuri Aslan 173 oy alırken, AK Parti adayı Zeynel Abidin Okul 123 oyda kaldı. 5 oy geçersiz sayıldı. İlk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda adaylardan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Eğer iki turda da yeterli çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluğa bakılacak. Nihayetinde CHP’nin adayı Nuri Aslan, 177 oy alarak üçüncü turda başkanvekilliğine seçildi.

CHP’NİN GÜCÜ

CHP’nin 176 üyesi bulunurken, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, Büyük Birlik Partisi’nin 2 üyesi ve bir bağımsız üye mecliste yer alıyor. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan görevini sürdürüyor.

NURİ ASLAN HAKKINDA

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında lisans diplomasını aldı. Çeşitli özel firmalarda genel müdürlük yaptı ve 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi oldu. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018 döneminde BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 2014-2021 yılları arasında İSİFED Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Aslan, 15 Nisan 2024 tarihinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ZEYNEL ABİDİN OKUL HAKKINDA

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Ortaköy’de alan Okul, ardından Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden inşaat mühendisi olarak tamamladı. Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevini yürüten Okul, 2014 yılında AK Parti’den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş, ancak seçimi kazanamamıştı. 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, AK Parti grubunun başkanvekilliği görevine getirildi.