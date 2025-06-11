İbb Başkanı Afişleri İndirildi. Slogan Babasına Ait İddiası Var. Adalet Olmadan Barış Sağlanamaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerine getirilen yasak nedeniyle tüm afişler reklam panolarından indirildi. Bu afişlerin yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganının, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e ait olduğu iddia ediliyor.

AHMET ÖZER’İN TEPKİSİ

Ahmet Özer’in kızı ve avukatı Seraf Özer, duruma karşı öfkeli bir açıklama yaparak şöyle belirtti: “Babamın 23 Mayıs’taki tarihi savunmasında da ifade ettiği gibi, yıllar önce TBMM’de babamın öne sürdüğü yöntemlerle, bugün babamın da desteklediği bir barış süreci yönetiliyor. Ekim 2024 meclisinde ve tutuklanmasından bir gün önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda on binler önünde ‘Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye’dir’ sözünü de kullandı. Bu söz, kıymetli babama aittir ve Esenyurt’taki demokrasi nöbetimizde tüm pankartlarda da babamın bu tarihi sözü kullanıldı. Babamın Esenyurt için mottosu ise ‘Barış ve Kardeşlik Kenti Esenyurt’ şeklindeydi. Ancak ne yazık ki bugün bu sözün sahibi hapiste, süreci yönetenlere de babamın fikirleriyle bir süreç yürütüyorlar.”

İFADELERİN YERİ VE ÇELİŞKİLER

Seraf Özer, bu durumun “bu ne yaman çelişki” dedikleri gerçekliği gözler önüne serdiğini vurguladı. “Adaletin olmadığı yerde kimseyi toplumsal barışa ikna edemezler. Tüm İstanbul’u donattıkları ‘kardeşlik’ ismimizi adaletle harmanlamalarını diliyorum,” diyerek duygularını ifade etti.

Tartışmalara neden olan bu slogan, AK Parti’nin Kurban Bayramı dolayısıyla hazırladığı klipte de yer aldı. Partinin sözcüsü Ömer Çelik, klibi “Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye’dir” ifadesiyle paylaştı. Ayrıca, bu sloganın asıl sahibinin Ağustos 2013-Eylül 2014 yılları arasında Hatay’ın Payas ilçesinde görev yapan Kaymakam İrfan Demiröz olduğu öğrenildi. Demiröz, bu dönemde makama “Adımız hizmet, soyadımız Türkiye olacak” sloganıyla gelmişti.