İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mitingde Tehditler Var

CHP MİTİNGİ KADIKÖY’DE DÜZENLENDİ

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından düzenlediği ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin bu haftaki durağı İstanbul’un Kadıköy İlçesi oldu. Burada kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’i hedef aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

İsim vermeden Tekin’i işaret eden Özel, “9 Eylül çelengini, 8 Eylül günü 5 bin polisle partiye gelenlerle değil; 9 Eylül’de Özgür Çelik ile birlikte 7 bin kişiyle koyduk, 7 bin kişiyle!” ifadesini kullandı. Duygularını ve düşüncelerini aktaran Özel, konuşmasına “Hukuki meşruiyeti bulunmayan, siyaseten yazdırılmış bir karara dayanarak, İstanbul İl Başkanlığımızı polis zoruyla kayyuma teslim etme girişimine elbette seyirci kalacak değiliz. Her şart altında, her imkanı kullanarak direneceğiz. Partililerimizin ve milletimizin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” sözleriyle devam etti.

MİLLETİN İRADESİNE VURGUSU

Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş amacını hatırlatarak, “Milletin dediği olsun, yöneticiler hukukun dışına çıkamasın, seçimle gelen seçimle gitsin diye kuruldu. Cumhuriyetimizi, kendini ülkenin mutlak hakimi zanneden, hanedanlaşma hayalleri kuran bir avuç insana bırakmayacağız. Milletin dediği olacak. Yöneticiler, hukukun dışına çıkamayacak. Seçimle gelen, seçimle gidecek” şeklinde açıklamada bulundu.