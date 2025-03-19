İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı Kararı

GÖZALTI KARARI VE ŞÜPHELİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen “para sayma görüntüleri” ve “Kent Uzlaşısı” soruşturmaları bağlamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı alınmış durumda. Düzenlenen operasyon kapsamında, 84 kişinin sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltında bulunan isimler arasında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan gibi önemli isimler yer alıyor. Operasyonun devamında 22 kişinin yakalanması amacıyla çalışmalar sürmekte. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 84 kişinin gözaltına alındığını ve 22 şüpheli için incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

SUÇLAMALAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

Gözaltına alınan İmamoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İmamoğlu’nun şüpheli konumda yer aldığı her iki operasyonda da sağlık kontrolü emniyette gerçekleştirildi. İBB Başkanı İmamoğlu ile birçok kişinin iş insanlarını para vermeye zorladığı, haksız kazanç sağladıkları ve suçtan elde ettikleri parayı akladıkları yönünde tanık ifadeleri bulunduğu ifade ediliyor. Soruşturma sonucunda İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı iddia edilen bir suç örgütünün çeşitli suçlar işlediği tespit edilmiş. Şüphelilerin belediye iştiraklerinde usulsüz işlemlerle, “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlarla bağlantılarının olduğu belirtiliyor.

İBB’DE TERÖR BAĞLANTILARI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün İstanbul’da etkinliklerini artırmayı hedefleyen “kent uzlaşısı” faaliyeti çerçevesinde İmamoğlu’nun terör örgütüyle bir ittifak yaptığını iddia ediyor. Yerel seçim öncesinde bazı kişilerin CHP’ye üye kaydı yaptırdığı, HDK mensubu olduklarının tespiti üzerine gözaltına alındığı ifade ediliyor. Öte yandan, İBB Başkanı İmamoğlu ile birlikte önemli isimlerin terör örgütüyle bağlantılı bir faaliyetin içinde yer aldığı ve bu durumun soruşturmalar kapsamında incelendiği öğrenildi. İlgili açıklama, terör örgütü ile bağlantılı belediye meclis üyeleri arasında yakalanan ve tutuklanan kişilerin sayısının toplamda 18 olduğunu belirtiyor.

SONUÇ VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Gözaltı kararları sonrası emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için operasyonlarına devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, birçok belediye başkanı ve eski yöneticinin yer aldığı geniş bir tutuklama dalgasının söz konusu olduğu biliniyor. Şu an için gözaltında bulunan kişilerin detaylı sorgulamaları sürerken, Ercan Saatçi gibi isimlerin de operasyondan etkilendiği durum var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade veren tanıkların yönlendirmesiyle başlayan soruşturmanın devam ettiğini aktarıyor. Gözaltındaki isimlerin, çeşitli suçlamalarla emniyetteki işlemlerinin yürütüldüğü belirtilmekte.